Malagò: “Olimpiadi senza pubblico straniero una sofferenza. Vaccinare gli atleti? I nostri competitors lo stanno già facendo…”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso di Radio Anch’Io Sport, Giovanni Malagò, numero uno del Coni, ha parlato di tanti temi caldi dello sport internazionale. In modo particolare delle prossime Olimpiadi di Tokyo e della scelta di non prevedere il pubblico straniero a causa della pandemia di coronavirus.

Parla Malagò

Si parte dai Giochi Olimpici di Tokyo: “Senza pubblico straniero? Una decisione sofferta e dolorosa. Allo stesso tempo è una scelta per salvaguardare la salute di tutti e degli atleti”, ha detto Malagò. “Bisognerà capire anche quale sarà la capienza degli impianti a seconda dell’andamento della pandemia”.

“Vaccinare gli atleti che andranno in Giappone e magari anche la stampa? Noi riteniamo che non aver voluto forzare la mano o creare alcun canale priviliegiato sia stata la cosa più giusta. Ma più ci si avvicina alla meta, il rischio sale. Se questi atleti dovessero contrarre il Covid rischierebbero di buttare cinque anni di allenamenti e fatiche. Bisogna considerare che alcuni degli atleti sono già stati vaccinati in quanto appartenenti ai corpi di polizia ecc. I nostri competitors hanno già vaccinato alcuni atleti. Tutto questo deve essere considerato”.

“Più 140% di donne nelle cariche? Questo è un dato importante. Mi sembra che questo quadriennio apra ufficialmente alle donne nello sport. Spetta a loro, adesso, dimostrare il loro valore. Siamo molto contenti di questo cambiamento”.