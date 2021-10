Malore fatale, muore cestista del Messina

Haitem Fathallah, giocatore della Fortitudo Messina 32enne si è accasciato morendo poco dopo

Tragedia sul parquet di Reggio Calabria. Durante una partita della Serie C Gold tra Dierre Reggio e Fortitudo Messsia, ha perso la vita Haitem Fathallah. 32 anni, giocatore della squadra ospite, Fathallah si è accasciato in campo per un malore. Subito soccorso dai medici, è stato trasportato in ospedale dove poi c'è stato il decesso per arresto cardiaco. In un primo momento le sue condizioni non facevano pensare al peggio e per questo l'incontro è andato avanti. Poi le due squadre sono state avvisate della tragica notizia. Lo riporta Sky Sport.