Masters 1000 Madrid, Berrettini batte Garin e approda in semifinale

Nuova grande affermazione dell'atleta romano

Matteo Berrettini ha battuto stasera nel match dei quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola, il cileno Cristian Garin in 3 set. Un Berrettini inizialmente spento perde 7-5 il primo set, nel secondo attraversa un momento di crisi ma riesce a ritrovarsi e a vincere in rimonta 6-3 per poi completare l’opera nel terzo (6-0). Nel match che chiude il programma sul "Manolo Santana Stadium" il 25enne romano, n.10 ATP ed ottavo favorito del seeding, fa ancora un passo avanti e approda in semifinale dove affronterà Ruud.