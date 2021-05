Masters 1000 Madrid, Berrettini batte Ruud e conquista la sua prima finale

Grande prestazione del tennista romano

Redazione ITASportPress

Il tennista romano Matteo Berrettini conquista la sua prima finale in un Masters 1000: sfiderà Zverev domenica alle 18.30 (su Sky Sport Arena). Sul centrale di Madrid Berrettini fa suo il primo parziale, conquistando il break al nono game e chiudendo sul 6-4. Nel secondo set non c’è più partita perché l’azzurro non sbaglia quasi più un colpo: il break arriva nel 5° game dopo aver difeso senza problemi i turni di servizio, poi è un dominio fino al 6-4 che regala la finalissima.

Seconda finale stagionale in un Masters 1000 per il tennis tricolore, dopo quella di Sinner a Miami: e pensare che in 31anni di questa tipologia di tornei ce n’era stata soltanto una (Fognini a Monte-Carlo 2019 quando poi Fabio conquistò uno storico trofeo).

Domenica Berrettini si giocherà il titolo con il tedesco Alexander Zverev, n.6 del ranking e 5 del seeding (63 64 all’austriaco Dominic Thiem, n.4 ATP e terza testa di serie): il 24enne di Amburgo è in vantaggio per 2-1 nei precedenti (1-1 sulla terra, sempre al secondo turno di Roma: nel 2018 vittoria di “Sascha”, nel 2019 di Matteo). Prosegue dunque nel suo mood positivo sul “rosso” il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre. Rientrato nel tour a Monte-Carlo dopo due mesi di stop a causa dell’infortunio agli addominali rimediato agli Australian Open, Matteo era uscito subito di scena per mano dello spagnolo Davidovich-Fokina: la settimana successiva, però, eccolo trionfare a Belgrado.

A Madrid Berrettini al secondo turno (per lui l’esordio) si è aggiudicato in due set il derby tricolore contro Fabio Fognini, n.28 del ranking, con la solita ottima prestazione al servizio: negli ottavi il successo sempre in due set sull’argentino Federico Delbonis, n.77 ATP, proveniente dalle qualificazioni, nei quarti la vittoria in tre set sul cileno Cristian Garin, n.25 ATP e sedicesima testa di serie (contro il quale si è aggiudicato tutti gli ultimi undici game!), ed in semifinale la grande prestazione contro il norvegese Casper Ruud, n.22 ATP, ottavo match di fila vinto sulla terra, che lo ha proiettato nella sua prima finale Masters 1000. E da lunedì è già sicuro di risalire al n.9 del ranking.