Masters 1000 Madrid, finale amara per Berrettini battuto da Zverev in 3 set

Finale tiratissima a Madrid conclusasi al terzo set

Nel Masters 1000 di Madrid si è assistito a una finale tiratissima e a vincere è stato Alexander Zverev che ha battuto il "martello" italiano Matteo Berrettini in tre set 6-7, 6-4, 6-3. Il tennista romano vince al tie break il primo set contro Zverev (n.6 del mondo), che riporta la situazione in parità aggiudicandosi il secondo 6-4, poi il terzo 6-3. Berrettini ha avuto la grande chance di vincere il suo primo Masters 1000 della carriera ma si è dovuto arrendere all'avversario. Dopo Sinner a Miami adesso anche un altro italiano sfiora la vittoria in un Masters. Peccato perchè in un tratto di partita Berrettini sembrava avesse le carte in regola per battere Zverev.