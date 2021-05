Masters 1000 Madrid, Sinner eliminato da Popyrin

Nel Masters 1000 di Madrid, terzo stagionale, Jannik Sinner, 14esima testa di serie, è stato battuto dall’australiano Popyrin 7-6, 6-2. Per l’italiano era la prima volta che affrontava in carriera il 21enne di Sydney, promosso dalle...

Nel Masters 1000 di Madrid, terzo stagionale, Jannik Sinner, 14esima testa di serie, è stato battuto dall'australiano Popyrin 7-6, 6-2. Per l'italiano era la prima volta che affrontava in carriera il 21enne di Sydney, promosso dalle qualificazioni. Una sconfitta che mette fuori dalla competizione l'altoatesino. Jannik in questo 2021 ha un bilancio di 19 match vinti e 8 persi, e a Madrid era posizionato nella parte alta del tabellone per un potenziale terzo turno (ottavi) contro Rafael Nadal.