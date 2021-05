Masters 1000 Roma, decimo trionfo di Nadal che ha battuto Djokovic in 3 set

Al serbo è sfuggito il sesto Masters di Roma

Una finale splendida e con grande equilibrio sul Centrale di Roma per l'ultimo atto degli Internazionali d'Italia. Rafa Nadal ha battuto Novak Djokovic in tre set: 7-5, 1-6, 6-3. I due grandi tennisti si sono affrontati per la 57^ volta in carriera e lo spagnolo ha vinto. Al n° 1 del mondo è sfuggito il sesto successo al Foro Italico.