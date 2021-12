Mikaela Shiffrin positiva al Covid: niente gare a Lienz

L'annuncio dell'atleta

Sarà difficile vederla al via a Zagabria, più probabile possa essere pronta per Maribor (8-9 gennaio). "Sto bene, sono in quarantena", ha scritto sui social. E ancora: "Volevo farvi sapere che sto bene ma, purtroppo, sono incappata in un test Covid positivo. Sto seguendo il protocollo e mi sono subito messa in isolamento, ma mi mancherà non gareggiare a Lienz. In bocca al lupo alle mie compagne di squadra… tiferò per voi. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo nel nuovo anno", le sue parole accompagnate anche da un primo piano decisamente triste.