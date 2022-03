Milano-Sanremo, sorpresa Mohoric che anticipa tutti

Sul traguardo di via Roma ha preceduto Anthony Turgis (TotalEnergies) e Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).

La lotta all'arma bianca tra i big di questa 113^ Milano Sanremo alla fine premia lo sloveno che non ti aspetti... almeno che non pensi di mettere nel primo lotto dei favoriti. Ma Matej è così, capace di nascondersi quanto basta per poi lanciare il suo affondo. L'ha fatto lo scorso anno al Tour in più di un'occasione e oggi ha vinto la gara più importante della sua carriera. Tra Pogacar e Roglic la battaglia si accende sul Poggio, come era nelle previsioni. Il "piccolo principe" attacca quattro volte, Primoz una sola. Ci pensa però, in salita, Kragh Andersen a mettere in fila entrambi, oltre a Van der Poel e Van Aert. Il gruppo dei migliori scollina compatto. E' il momento di Matej, discesista provetto e senza paura (nonostante in passato autore di una caduta spettacolare e pericolosa al Giro 2021). Prende 5" di vantaggio che conserva fino a sotto lo striscione.