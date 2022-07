Mondiale Pallanuoto, Settebello battuto dalla Spagna in finale

E' andata male all'Italia di Campagna la sfida contro la Spagna che valeva l'oro Mondiale. Successo arrivato ai tiri di rigore dopo una partita intensa e combattuta che ha dimostrato l'equilibrio in questa rassegna iridata. Gli iberici hanno sfruttato una buona partenza nel primo parziale ma il Settebello ha rimontato. Poi però la Spagna ha allungato nel secondo e nel terzo tempo. L'Italia però è rientrata in partita con caparbietà dopo che la stessa gara sembrava in archivio: del 4-8 iberico al 9-9 con la fucilata di Presciutti. Poi i rigori che hanno premiato gli iberici che tornano sul podio mondiale dopo 21 anni. Terzo argento della storia per gli azzurri in un mondiale.