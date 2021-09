Mondiali Ciclismo, Elisa Balsamo iridata nella prova élite

Domani si chiuderà la rassegna con la prova su strada uomini élite

Dopo Filippo Baroncini, nuovo campione del mondo Under 23, oggi Italia ha conquistato la terza medaglia d'oro - la quarta in assoluto - ai mondiali di ciclismo in Belgio nella prova elite femminile. Elisa Balsamo, nella gara partita da Anversa e conclusa a Leuven, dopo 157,7 chilometri, si è imposta con il tempo di 3h52'27", precedendo l'olandese Marianne Vos, seconda e medaglia d'argento con lo stesso tempo. Terzo posto, e bronzo per la polacca Katarzyna Niewiadoma.