Mondiali Ciclismo, in solitaria vince l’oro un grande Evenepoel

Grande impresa sul circuito australiano di Wollongong, dove si è corso per l’89a edizione del Mondiale professionisti di ciclismo, del belga Remco Evenepoel che ha conquistato l'oro e la medaglia iridata arrivando da solo al traguardo dopo una fuga iniziata a 35 km dall'arrivo. E' stato un assolo trionfale visto che l'ex calciatore dell'Anderlecht ha messo tutti dietro con una pedalata fluida e potente. Dietro in volata il francese Laporte, terzo l'australiano Matthewus. Quinto l'italiano Trentin. Delusione per Van Aert, Pogacar e Alaphilippe e per gli azzurri con il solo Rota a provarci per il bronzo nel finale. Disavventura per il campione olandese Mathieu Van der Poel che è stato arrestato alla vigilia della gara su strada d'elite dopo un alterco notturno in albergo con dei vicini rumorosi. Il 27enne era tra i favoriti per la maglia iridata e ha iniziato ugualmente la corsa di 266,9 km intorno alla città costiera di Wollongong, a sud di Sydney, ma si è ritirato nelle prime fasi. Evenepoel al Giro d'Italia cadde da un'altezza di 10 metri e fu salvato da un ramo di un albero.