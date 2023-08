Mondiali atletica, delusione Jacobs: niente finale dei 100 metri

Dopo l'opaca prova in batteria il campione olimpico di Tokyo è solo quinto nella propria semifinale: un anno dopo Eugene nuova delusione iridata per il gardesano.

Nulla da fare per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri non si è qualificato per la finale dei 100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Jacobs, parso già ben al di sotto dei propri standard durante la batteria, non è andato oltre un modesto 10''05, valso solo il quinto posto in semifinale.