Mondiali nuoto, grande vittorie di Paltrinieri negli 800 e della 4×50 mista

La serata australiana si apre subito con l'Italia protagonista. La staffetta 4x50 mista maschile vince col record del mondo in 1'29"72. L'Italia, già primatista mondiale con l' 1'30"14 firmato agli europei di Kazan lo scorso inverno, abbatte il muro di 1'30" ed entra di diritto nella storia. Eccezionali i passaggi degli azzurri: Lorenzo Mora ha la migliore reazione allo start con 0"42 e lancia i compagni col primato personale di 22"65, Nicolò Martinenghi nuota la rana in 24"95, Matteo Rivolta incrementa il vantaggio con una farfalla da 21"60 e Leonardo Deplano - già campione e primatista del mondo con la 4x100 stile libero - respinge il ritorno dello statunitense Michael Andrew e chiude in 20"52. Stati Uniti dietro con il record americano di 1'30"37 e Australia terza con il record oceanico di 1'30"81. "Mi ha gasato parecchio questa staffetta. Siamo scesi in acqua per migliorare il record del mondo e così è stato. Adesso fiducia per i 200 dorso", dice Mora, tesserato per Fiamme Rosse e Vigili del Fuoco Modena e seguito da Fabrizio Bastelli. "Niente è scontato soprattutto in gare di questo livello. Eravamo gasati ed uniti e alla fine sono arrivati oro e record del mondo. Tra di noi non esistono mai invidie, ma solo spirito di squadra", aggiunge Martinenghi, seguito da Marco Pedoja e tesserato per l'Aniene. "Torno a casa con due record del mondo. Meglio di così non poteva proprio andare. Peccato solo per la prova individuale, ma va benissimo lo stesso", prosegue Deplano, anche lui tesserato Aniene e allenato da Sandra Michelini. Conclude Matteo Rivolta, che poco dopo partecipa anche alla semifinale dei 100 farfalla staccando il pass per la finale di domenica. "Sono molto felice di essere riuscito a raddrizzare un campionato del mondo iniziato male - afferma l'altro azzurro seguito da Marco Pedoja per l'Aniene - Sapevo di star bene e finalmente si sta vedendo. Ho nuotato in maniera molto coinvolgente: prima è arrivato un oro con il record del mondo e poi la finale dei 100 farfalla".