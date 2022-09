Mondiali Rugby in tv sulla Rai

La Rai ha acquisito i diritti della Coppa del mondo di rugby, maschile e femminile, in esclusiva free-to-air. Il torneo femminile si svolgerà ad ottobre e novembre in Nuova Zelanda, mentre gli uomini scenderanno in campo nell'autunno del 2023 in Francia. La Rai seguirà le vicende delle due nazionali italiane e trasmetterà le fasi più importanti delle due manifestazioni, fino alle finali.