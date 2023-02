Mondiali sci, stratosferica Bassino: è oro nel superG di Meribel

Marta Bassino ha conquistato la medaglia d’oro nel supergigante femminile ai Mondiali di Méribel, in Francia. La cuneese di Borgo San Dalmazzo – prima col tempo di 1’28”06 -, ha compiuto una vera e propria impresa sulla Roc de Fer, considerato che, nel suo straordinario palmares, manca ancorala gioia del primo sigillo nella specialità in Coppa del mondo.

Medaglia d’argento, a 11 centesimi, per Mikaela Shiffrin, che ha sfiorato il settimo oro (secondo in superg dopo Are 2019), ma ha pagato i 26 centesimi decisivi sul muro finale. Terzo posto ex aequo per l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Lie, entrambe alla prima medaglia iridata, distanti 33 centesimi dalla vittoria.