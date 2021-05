Morto Alessandro Talotti, campione del salto in alto

Addio allo sportivo che vantava due partecipazioni alle Olimpiadi

Una notizia che fa piangere il cuore a tutti gli appassionati. L'atletica, ed in particolare la specialità del salto in alto, perde Alessandro Talotti storico sportivo con in bacheca anche due Olimpiadi, quella di Atene e quella di Pechino.

L'atleta è morto all'età di soli 40 anni. È mancato a Udine dove ha lasciato moglie e figlio. Aveva partecipato, come detto, alle Olimpiadi di Atene e a quelle di Pechino. Si è dovuto arrendere dopo una lunga lotta contro un tumore. Talotti era grande rappresentante della scuola friulana di saltatori, quella che ha avuto campioni come l'attuale presidente regionale Fidal Massimo Di Giorgio. A livello personale aveva un primato di 2 metri e 30 outdoor e 2 e 32 al coperto. Gli esordi alla Libertas Udine, poi il passaggio al Centro sportivo Carabinieri, infine il ritorno nel suo Friuli, che ha sempre amato molto e che in queste ora non può che piangere per la sua scomparsa.