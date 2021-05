Moto 3, il video della caduta dello svizzero Dupasquier

Il pilota svizzero già operato a Firenze

Un pauroso incidente oggi al Mugello durante le qualifiche della moto 3. Il pilota della Ktm Jason Dupasquier è caduto venendo poi travolto da altre due moto che arrivavano da dietro, esattamente quella del giapponese Ayumu Sasaki e da quella dello spagnolo Jeremy Alcoba, che in diretta televisiva ha dichiarato di averlo colpito alle gambe. Il 19enne svizzero è rimasto immobile a terra e qualche secondo dopo sono arrivati i soccorsi. L'elicottero lo ha subito trasportato all'ospedale di Firenze da dove sono arrivate le prime notizie. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani via social ha fornito i primi aggiornamenti: “Dupasquier sta andando in sala operatoria per intervento neurochirugico, la squadra dei medici ha la situazione sotto controllo. Forza ragazzo, hai 19 anni!”