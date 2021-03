Moto GP, in Qatar vittoria di Vinales. Terzo Bagnaia

Vinales vince il primo GP della stagione in Qatar. Decisivo il sorpasso all’ottavo giro su Bagnaia, che fino a quel momento era rimasto in testa dall’inizio della gara. Pecco soffre il degrado delle gomme e chiude in terza posizione. Secondo gradino del podio per Zarco, quarto Mir. Più distanti gli altri piloti italiani: 12° Rossi, 18° Morbidelli. Caduta senza conseguenze al primo giro per Petrucci. Bene l’Aprila con Aleix Espargaró (7°). Prossima settimana ancora a Doha per il secondo Moto Gp stagionale.