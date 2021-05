Moto GP, Rossi: “Con pilota morto aveva senso correre oggi?”

Tutti i piloti scossi per la morte del pilota della Moto 3

Una gara tristissima al Mugello oggi per la morte dello svizzero Jason Dupasquier caduto ieri nella gara di Moto 3 e deceduto all'ospedale di Firenze. Un pensiero speciale per lo sfortunato 19enne lo ha avuto Valentino Rossi a fine gara della Moto GP: "Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Jason. Purtroppo la situazione era disperata. Sapendo che un pilota è morto, ti chiedi se abbia senso continuare a fare la gara. Io da una parte penso che non abbia senso partire in questi casi, ma dall'altra parte credo che abbia comunque senso correre, perché evitare di gareggiare non avrebbe cambiato le cose".