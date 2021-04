MotoGp, a Doha vince Quartararo davanti a Zarco

Secondo successo consecutivo per la Yamaha ufficiale a Losail: Quartararo vince il GP Doha davanti a Zarco. Martin, dopo essere partito dalla pole, chiude in terza posizione: è il primo podio della sua carriera in MotoGP. Il miglior italiano è Bagnaia al 6° posto. Bene l’Aprilia con Aleix Espargaró 10°. Alle sue spalle c’è un ottimo Bastianini 11°. Morbidelli è 12° al traguardo, 16° Rossi. Scintille tra Miller e Mir, carenata al limite in uscita dalla curva 16: nessuna sanzione.