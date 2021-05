MotoGP, a Le Mans Miller vince davanti a Zarco e Quartararo

Gara dominata dalle Ducati

Gara molto combattuta e incerta a Le Mans per via delle condizioni meteo. Alla fine ne è venuta fuori una doppietta Ducati con Miller che vince davanti ai due francesi Zarco e Quartararo. La gara parte sull'asciutto, ma a 22 giri dal termine inizia a piovere: i piloti tornano ai box per cambiare moto. L'asfalto bagnato provoca molte cadute, tra cui Morbidelli (che torna in pista, ultimo all'arrivo), Marc Marquez e Mir. Grande rimonta di Bagnaia: partito 16°, chiude 4°. Petrucci 5° al traguardo, 11° Rossi. Pecco cede la testa del Mondiale a Quartararo (distante un punto). Prossimo GP al Mugello dal 28 al 30 maggio.