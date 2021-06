MotoGP Barcellona: ancora Quartararo in pole

Il francese domina ancora una volta le qualifiche

C'è sempre Quartararo davanti a tutti nella MotoGP. Il pilota francese nella classe regina ha stabilito il miglior tempo: 1’38”853 precedendo Zarco e Oliveira. Quinta pole position per lui. Questa volta però Quartararo ha dovuto sudare perché sul finale di sessione molti piloti hanno abbassato il tempo. Miller, caduto dopo aver chiuso il giro, ha fatto sua la seconda casella con un ritardo di soli 37 millesimi. Prima fila anche per Zarco, ostacolato nell’ultimo giro lanciato. In seconda la Ktm di Oliveira, mentre Morbidelli veloce per tutta la sessione si è dovuto accontentare del 5° posto. Sesta posizione per Maverick Viñales, seguito dall’Aprilia di Aleix Espargaro e da Brad Binder. Poco incisivo Bagnaia,9° davanti a Mir. Valentino Rossi non riesce a chiudere un buon giro, a causa anche della caduta senza conseguenze a fine sessione.