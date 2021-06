MotoGP Catalogna, vince il portoghese Oliveira davanti a Zarco

Problemi per Quartararo partito con i favori del pronostico

Miguel Oliveira ha vinto il GP Catalogna di MotoGP, settima prova del Mondiale. Perfetta gara per il portoghese della Ktm, al terzo successo in carriera nella top class; conferma anche della crescita mostrata dalla Ktm nelle ultime gare. Dietro di lui le Ducati di Johan Zarco e Jack Miller. Passa falso del poleman Fabio Quartararo ritardato che ha terminato la gara con la divisa aperta, rischiando anche per la sicurezza per un problema con la cerniera della tuta. Ha tagliato il traguardo per terzo ma è stato poi penalizzato di tre secondi per aver tagliato la chicane 1-2, chiudendo così al quarto posto.