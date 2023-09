MotoGP, in India trionfa Bezzecchi: Bagnaia cade, Mondiale riaperto

Alle spalle del riminese è successo di tutto, ma a imprecare è Francesco Bagnaia, caduto malamente in curva al 15° giro mentre si trovava in seconda posizione. Il leader del Mondiale ha quindi spianato la strada a Jorge Martin. Il pilota della Pramac, vincitore della Sprint di sabato e lanciatissimo dopo il doppio successo a Misano, è quindi salito sul secondo gradino del podio davanti a un ritrovato Fabio Quartararo, al terzo podio della stagione. Caduta anche per Marc Marquez, che stava lottando per il podio e che ha poi chiuso al 9° posto.