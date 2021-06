MotoGP, lo spagnolo Vinales conquista la pole ad Assen

Vinales festeggia la 13^ pole in top-class (la prima da Emilia Romagna 2020, Misano), la 24^ pole in tutte le classi. Con lui la Yamaha è alla 241^ pole in top-class (dati disponibili dal 1971), la 6^ quest'anno.

Redazione ITASportPress

Il motociclista spagnolo Vinales conquista la pole ad Assen, firmando anche il nuovo record della pista (1:31.814). Secondo posto per Quartararo davanti a Bagnaia. Rossi, dopo essere riuscito a qualificarsi per il Q2, scatterà dalla 12^ casella. Nuova caduta di Marc Marquez nel Q1, partirà 20° in griglia: è la sua peggior prestazione in qualifica in top class. La gara domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208).