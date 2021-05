MotoGP Spagna, quarta pole consecutiva di Quartararo a Jerez

Fabio Quartararo è il primo pilota che mette a segno 4 pole consecutive a Jerez (2019, le due gare del 2020 e oggi).

Ancora Fabio Quartararo a Jerez. Con il tempo di 1:36.755 è in pole davanti a Morbidelli e alle due Ducati di Miller e Bagnaia. Dopo la caduta nelle Libere 3 e i successivi controlli in ospedale, Marc Marquez è rientrato in pista nelle Libere 4, per poi chiudere 4° il Q1. Fabio Quartararo è il primo pilota a conquistare quattro pole a Jerez. Il weekend di Jerez in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).