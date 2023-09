MotoGP, Sprint Race GP Giappone: Martin vince ancora e avvicina Bagnaia

Martin, partito dalla pole position, è stato protagonista di una gara a sé, staccando subito al via tutti gli inseguitori.

A Bagnaia e Jack Miller, che completavano la prima fila, non è rimasto che accontentarsi di duellare per il terzo gradino del podio, dopo che il buon scatto dell’altra KTM, quella di Brad Binder, aveva permesso al sudafricano di portarsi in seconda posizione.

Alla fine il duello tra ex compagni di squadra in Ducati è stato vinto da Bagnaia, autore del sorpasso decisivo a due giri dalla fine. Il terzo posto non fa comunque sorridere troppo il campione del mondo in carica, che perde altri cinque punti rispetto a Martin, ora solo a -8 in classifica da Pecco: 299-291.

Sabato amaro anche per l’altro aspirante italiano al titolo, Marco Bezzecchi, autore di una prova opaca: partito dalla quarta posizione in griglia il riminese non ha mai trovato il giusto feeling con la moto chiudendo solo in settima posizione e scivolando a -51 in classifica generale da Bagnaia. Domenica la Gara dalle 8 ora italiana.

