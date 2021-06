il francese della Pramac Ducati conquista la pole al Sachsenring

In sella alla sua Pramac Ducati pole strepitosa di Zarco, che ha fermato il cronometro a 1:20.236 prima di cadere alla curva 4 a poco più di un minuto dal termine. Alle sue spalle Qurtararo (Yamaha) e A. Espargarò (Aprilia). In Q1 cadute per Savadori e Morbidelli, fortunatamente entrambi i piloti ok.