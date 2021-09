100 anni del GP d’Italia ma la prima volta non fu a Monza

1000 Miglia Srl e Aci Brescia celebrano i 100 anni dalla prima edizione del Gran Premio d’Italia, disputatosi nel 1921 sul Circuito di Brescia, con la Coppa Arturo Mercanti

Redazione ITASportPress

Mancano pochi giorni all’atteso Gran Premio d’Italia che avrà luogo, come da tradizione, nell’iconico Autodromo di Monza. Eppure, forse non tutti sanno che, esattamente 100 anni fa, la primissima edizione del Gran Premio d’Italia, si disputò non nel capoluogo brianzolo, bensì a Brescia, per la precisione tra i comuni di Castenedolo e Montichiari che formavano il cosiddetto “Circuito di Brescia”. Organizzatore e promotore dell’evento era Arturo Mercanti, cittadino bresciano e direttore dell’Automobile Club di Milano.

Fu nell’anno seguente, nel 1922 che, per questioni logistiche ed organizzative, Mercanti spostò l’evento sportivo a Monza, dove in soli 110 giorni fu costruito l’Autodromo Nazionale, dove ancora oggi si corre Il Gran Premio d’Italia.

È dunque per celebrare la ricorrenza della prima edizione bresciana del Gran Premio che 1000 Miglia Srl e Automobile Club di Brescia organizzano per questo sabato 11 settembre la Coppa Arturo Mercanti, che si terrà in concomitanza con il 92° Gran Premio d’Italia.

La coppa vedrà in gara 25 vetture d’epoca, in rappresentanza della tradizione sportiva bresciana, che partiranno dal Museo Mille Miglia (Brescia) alla volta del percorso del Circuito di Brescia del 1921, dove fu disputato il primo Gran Premio d’Italia. Le auto giungeranno infine presso l’Autodromo Nazionale di Monza, per un simbolico passaggio di consegne proprio sul rettilineo di partenza della gara dove avrà inizio da lì a poche ore il Gran Premio.

Inoltre, domani 10 settembre, verrà inaugurata presso il Museo Mille Miglia la mostra “100 Anni del Gran Premio D’Italia - I primi scatti”, organizzata da 1000 Miglia Srl, Automobile Club di Brescia, Museo Mille Miglia e il Club della Mille Miglia, che ripercorre, attraversi immagini e scatti d’archivio, i momenti salienti di questa prima mitica edizione del Gran Premio in territorio bresciano.

L’esposizione aprirà al pubblico sabato 11 e resterà aperta fino al mese di dicembre.