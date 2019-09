Alonso apre al ritorno in F1: “Sì, sto trattando con una scuderia”

A volte ritornano. Potrebbe essere il caso di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, infatti, non esclude un possibile rientro in Formula 1, dopo due stagioni di stop. Nel 2021 scadranno diversi contratti importanti, su tutti quelli di Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen. Così Mercedes, Ferrari e Red Bull potrebbero pensare all’asturiano per rimpiazzare questi top driver. Dal canto suo, Alonso apre seriamente all’ipotesi di un ritorno ai microfoni di Sky Sport: “Se posso tornare in F1? Forse. Trattative con qualche scuderia? Sempre”. Insomma, il mercato piloti subisce uno scossone clamoroso e le novità potrebbero essere solamente all’inizio.