Alonso consiglia Valentino Rossi: “Corri la 24 ore di Le Mans”

Da un campione ad un altro. Fernando Alonso si rivolge direttamente a Valentino Rossi. Nel corso di un evento in streaming, come riporta AS, l’ex campione della Formula Uno ha voluto dare un suggerimento al pilota su due ruote.

CONSIGLIO – “Cosa direi a Valentino Rossi? Sicuramente gli consiglierei di correre a Le Mans, perchè è un’esperienza unica nella vita. Una volta almeno andrebbe vissuta”. Così lo spagnolo ha provato a convincere Rossi con cui potrebbe condividere proprio la sua terza volta sul noto circuito. “Devi preparare bene la gara perchè tutto è molto professionale e molto competitivo, non è solo resistenza, non c’è tempo per rilassarsi”, ha sottolineato Alonso.