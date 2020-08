Capolavoro Verstappen a Silverstone. L’olandese vince davanti ad Hamilton e Bottas. Quarto Leclerc

Altro grande weekend in Formula 1. A Silverstone andava in scena il Gp dei 70 anni e quando tutti si aspettavano la doppietta Mercedes, ecco che Verstappen ha stupito tutti con una vittoria da vero campione. L’olandese tiene un grande ritmo per tutta la gara duellando con Valtteri Bottas e nella seconda parte di gara è scappato via verso una vittoria meritatissima.

MAX VERSTAPPEN VINCE, QUARTO LECLERC

Questa volta le Mercedes non riescono nel loro solito dominio ed Hamilton incassa ben 10 secondi dal pilota olandese e nella parte finale della gara riesce ad agguantare il secondo posto utilissimo per i punti mondiali. Grande prestazione anche di Leclerc che si piazza quarto dopo un weekend veramente difficile. In quinta posizione un bravissimo Albon.