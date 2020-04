Coronavirus, la F1 cancella il GP di Francia. A porte chiuse la gara nel Regno Unito

L’emergenza coronavirus stoppa anche la Formula Uno: cancellato ufficialmente il Gp di Francia, mentre sarà a porte chiuse quello di Gran Bretagna, in programma il 12 luglio. L’annuncio questa mattina attraverso un comunicato ufficiale.

Era prevedibile ma adesso è certo: niente corsa sul circuito di Le Castellet il 28 giugno. Il Gp di Francia quest’anno non si disputerà. La notizia è stata diffusa questa mattina: “Data la situazione legata alla diffusione del virus Codiv-19 il Gp di Francia prende atto dell’impossibilità di disputare l’evento. Siamo già proiettati sull’estate 2021 per una edizione senza precedenti”. Allo stesso tempo a rischio anche il Gp del Regno Unitedo a Silverstone che, ad oggi, pare programmato a porte chiuse: “Sono davvero dispiaciuto che non si possa disputare il Gp di Gran Bretagna di fronte ai tifosi. Abbiamo rinviato questa decisione il più a lungo possibile ma in questa situazione e di fronte alle richiese del governo non ci è stato possibile organizzare il GP in condizioni normali. Il nostro dovere è quello di proteggere la salute e la sicurezza di chiunque sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento”, ha detto Stuart Pringle, direttore generale di Silverstone.