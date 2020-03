Coronavirus, la F1 trema: caso a Melbourne nell’Albert Park Hotel accanto al circuito

La vigilia del GP di Australia di F1 a Melbourne, viene agitata da un caso di coronavirus. Un ospite dell’Albert Park Hotel, albergo vicinissimo alla pista è risultato positivo al test per il Covid-19. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la direzione della struttura ha comunicato che l’albergo è stato immediatamente chiuso, con tutto lo staff messo in quarantena: “L’apertura dell’Albert Park Hotel, inizialmente pianificata per questa settimana, è stata posticipata. Dopo essere stati informati dal Dipartimento della Salute dello Stato di Victoria che un ospite, qui presente lo scorso sabato (7 marzo, ndr), è risultato positivo al test sul Covid-19 dopo le visite mediche cui si è sottoposto domenica, l’Albert Park Hotel è stato dichiarato sicuro dal Ministero della Salute, ma resterà chiuso, con il personale che ha lavorato sabato che si è autoisolato per un due settimane. La sicurezza e la salute di ospiti e personale ha per noi un’importanza fondamentale e continueremo a consultare il Ministero prima di fissare la nuova apertura”.

GRAN PREMIO – Trema dunque la F1 e il primo GP che dovrebbe aprire la stagione 2020. Nonostante tutto, la corsa dovrebbe disputarsi, anche a porte aperte perché, al momento, in Australia la situazione per l’emergenza coronavirus non preoccupa. In ogni caso tutte le persone impegnate nell’organizzazione sono in allarme. Occorre attendere sviluppi a seguito della chiusura dell’Albert Park Hotel per capire anche le sorti del GP.