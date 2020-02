Coronavirus, la Formula Uno trema: a rischio i primi 4 GP e l’intera stagione

Il coronavirus rischia di mettere in ginocchio anche il mondo della Formula Uno. Dopo la decisione di sospendere il GP in Cina, ecco le anche le tappe in Australia, Bahrein e Vietnam sono a serio rischio. Ecco perché la prima gara del nuovo mondiale 2020 trema. Le misure precauzionali adottate dall’Australia, infatti, potrebbero portare la F1 a non giungere a destinazione per l’avvio del campionato.

Dopo l’Australia sarà la volta del Bahrein, il 22 marzo, ma anche qui sono tnte le contromisure sull’immigrazione anche temporanea di stranieri in arrivo da zone dove il virus è già diffuso. Stesso discorso per il Vietnam, terza tappa del mondiale di F1 del 5 aprile, otlre a quello già sospeso in Cina. Come riporta Il Corriere della Sera, il rischio è che il mondiale di Formula Uno possa riprendere il 3 maggio ma non è escluso che il calendario subisca altri slittamenti e modifiche.