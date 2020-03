Coronavirus, niente Jerez per la MotoGP: salta la gara del 3 maggio

Niente GP di Jerez per la MotoGP. L’ufficialità di una notizia che era ampiamente nell’aria dopo che l’emergenza legata al coronavirus ha colpito anche la Spagna, è arrivata con un comunicato congiunto in cui Fim, Irta e Dorna annunciano il rinvio della corsa.

Inizialmente previsto per il 3 maggio 2020, il GP di Jerez è stato dunque rinviato a data da definire. “Fim, Irta e Dorna si rammaricano di annunciare il rinvio del GP di Spagna, previsto a Jerez nel week end del 3 maggio, perché l’attuale epidemia di coronavirus ha obbligato la riprogrammazione dell’evento. Poiché la situazione rimane in costante evoluzione, una nuova data per il GP di Spagna non potrà essere confermata finché non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare l’evento. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile”.