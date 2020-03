Coronavirus, niente MotoGP in Qatar: correranno solo Moto2 e Moto3

Colpo di scena: la MotoGP posticipa il suo inizio di stagione. La top class delle due ruote non prenderà parte al Gran Premio del Qatar previsto domenica prossima alle 16 ora italiana. La corsa è stata cancellata per far fronte all’emergenza legata al Coronavirus. Infatti lo stesso Qatar ha imposto forti restrizioni all’ingresso nel Paese a italiani e giapponesi che sarebbero dovuti partire in questi giorni, imponendo due settimane di quarantena all’arrivo nel Paese. Impossibile in queste condizioni lo svolgimento della gara. Fim, IRTA e Dorna hanno commentato: “A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall’Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. L’Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGP – sia in pista che fuori – e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione più importante”. La decisione non riguarderà Moto2 e Moto3, già presenti in Qatar ora per svolgere gli ultimi test prestagionali. In dubbio anche il GP di Thailandia, destinato a essere posticipato a fine stagione.