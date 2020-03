Coronavirus, nuovo rinvio per la MotoGP: posticipato il GP di Spagna

Il Coronavirus sfreccia più forte della MotoGP. Verrebbe da pensare così di fronte al continuo rinvio del campionato riservato ai prototipi. Infatti, dopo la cancellazione dell’appuntamento della top class in Qatar ed i rinvii dei GP di Argentina e Stati Uniti, salta anche la tappa in Spagna a Jerez de la Frontera. L’ipotesi era nell’aria da diverso tempo. Il nuovo calendario verrà rivisto nei prossimi giorni, ma rischiano di saltare anche i prossimi GP, in Francia a Le Mans e in Italia al Mugello. Questa decisione avrà ripercussioni anche sui campionati di Moto E, la competizione elettrica nata nella scorsa stagione, e Red Bull Rookies Cup, la competizione riservata ai giovanissimi talenti che corrono sugli stessi circuiti dei big. Anche per loro si attendono notizie sugli spostamenti delle gare.