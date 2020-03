Coronavirus, si ferma la F1: cancellato il GP d’Australia

Salta il GP d’Australia della Formula Uno. Come era prevedibile, dopo il caso di coronavirus alla McLaren e il ritiro della scuderia per la corsa, la FIA si è adeguata e ha annunciato la cancellazione dell’evento che sarebbe dovuto partire questo weekend. Di conseguenza, slitta anche la partenza della stagione.

Organizzatori, FIA, F1 e Dipartimento per la salute si sono incontrati nella notte di Melbourne per decidere quale linea seguire ora che la pandemia del COVID-19 è riuscita ad arrivare anche nel mondo della Formula 1. Nella riunione d’emergenza è stato deciso di annullare l’evento, che sarebbe dovuto partire dalle prove libere previste per le 12 ora locale, le 2 di notte in Italia. La Formula 1 ha così optato per il buon senso seguendo la linea dettata qualche giorno fa da Ross Brawn, che aveva affermato che non si sarebbe corso senza tutti i team sulla griglia di partenza.