Covid, Melandri: “Preso il virus volontariamente. Il Green Pass? Un ricatto”

Il ravennate afferma di non essere vaccinato e di aver contratto volontariamente il Covid per "necessità".

Esce allo scoperto e dichiara di non essere favorevole al vaccino l'ex pilota di MotoGP Marco Melandri. Intervistato da mowmag.com, il ravennate ha detto: "Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. – spiega l'ex Ducati –. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida".