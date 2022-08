Crisi Ferrari: in vacanza con tanti dubbi e un 4 in pagella a Binotto

La Formula 1 va in vacanza e la Ferrari non mette in valigia momenti di gloria. Una prima parte di stagione in chiaro scuro per la Rossa che come ha detto Lelcerc non trova continuità. Il mese di luglio ne costituisce uno spicchio fedele: aperto col primo successo in F.1 di Carlos Sainz, proseguito con la strepitosa vittoria di Charles Leclerc in Austria (accompagnata però dal motore arrosto dello spagnolo) si è chiuso nel peggiore dei modi con Sainz 4° e Leclerc finito addirittura 6°, dietro Perez che scattava undicesimo. Poteva essere la gara della svolta e invece, purtroppo, l'Hungaroring ha messo in luce tutti i limiti di una Ferrari (da 4 in pagella) che sbaglia troppo per poter sognare di tornare sul tetto del mondo.