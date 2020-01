Dakar 2020, paura per Alonso: si cappotta sulle dune, è illeso

La decima tappa della Dakar 2020 ha riservato una brutta sorpresa a Fernando Alonso e al suo copilota Marc Coma. L’equipaggio spagnolo al volante della Toyota ha affrontato con eccessiva velocità una duna, finendo per ribaltarsi sullo slancio nella brusca discesa. Risultato: cappottamento e parabrezza distrutto. Nessun danno, per fortuna, per Alonso e Coma. Questo incidente è costato parecchio in termini di tempo al campione asturiano che si era reso protagonista nelle scorse tappe, sfiorando addirittura la vittoria parziale nella frazione di ieri.