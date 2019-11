Dalla Germania: F1, controlli della FIA sulle Ferrari. Ecco di cosa si tratta

La Ferrari sotto osservazione. Stando a quanto riportato dal sito tedesco sui motori, Auto Motor Sport, la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) avrebbe sequestrato parti del sistema di iniezione del carburante delle due Rosse e di altre monoposto per sottoporle ad un controllo. Si, tali parti saranno oggetto di verifiche e permetteranno di chiudere le discussioni su ipotetici ‘trucchi’ di cui Verstappen, qualche giorno fa, aveva parlato circa la Ferrari, suscitando per forza di cose reazioni alquanto agitate da parte della Scuderia di Maranello. Per alcuni giorni si effettueranno i controlli, dunque, su tubi del carburante che sono posti fra il sensore di flusso e il motore.