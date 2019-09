Dalla Spagna, attacco alla Ferrari: Alonso dimenticato dalla Rossa

Da Alain Prost ad Ivan Capelli, da Jean Alesi ad Arturo Merzario. Tanti i piloti storici della Ferrari invitati all’evento milanese per festeggiare i 90 anni di vita della Rossa. Mancava fisicamente e nei filmati commemorativi Fernando Alonso, al volante della vettura del Cavallino rampante per cinque stagioni, dal 2010 al 2014. Nessun titolo mondiale, ma tante vittorie e due secondi posti nella classifica iridata alle spalle di Sebastian Vettel. L’assenza di Alonso ha fatto scalpore in Spagna. Marca, infatti, fa notare: “Altri piloti con un palmarés inferiore appaiono in una dimensione più grande dello spagnolo. Alla festa si è passati dal 2007 a oggi con Binotto, Vettel e Leclerc”. Insomma, nessuna traccia di Alonso. Un’assenza decisamente rumorosa.