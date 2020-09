Disastro Ferrari a Monza, tutta la rabbia e l’ironia dei tifosi sul web

Due Ferrari fuori al Gran Premio di Monza. Non era mai successo nella storia del Cavallino rampante. L’edizione 2020 del GP d’Italia è destinato ad essere ricordato come il peggiore della storia della Rossa e i tifosi sui social non perdonano il doppio ritiro. Il primo a ritornare ai box è stato Vettel per l’esplosione del sistema frenante e poi Leclerc che ha perso il controllo in uscita dalla parabolica.

FERRARI FUORI A MONZA, TIFOSI INFURIATI SUL WEB

I due ritiri dei piloti hanno fatto scatenare i tifosi che su Twitter hanno postato foto piene di ironia mista a rabbia. Ecco alcune reazioni:

