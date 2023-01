Dopo addio “forzato” da F1 russo Mazepin riparte dall’Asian Le Mans Series

Mazepin è stato pilota della Haas in F1

L'ex pilota di Formula 1 Nikita Mazepin gareggerà nella Asian Le Mans Series nella stagione 2023. Il russo gareggerà nel team 99 Racing nella classe LMP2 insieme al britannico Ben Barnicot e allo spagnolo Felix Porteiro. Le prime due gare della serie si terranno l'11 e il 12 febbraio a Dubai, le restanti due il 18-19 febbraio ad Abu Dhabi. Mazepin ha gareggiato in Formula 1 nel 2021 per il team americano Haas, che ha risolto il suo contratto dopo l'inizio della guerra in Ucraina.