Ecclestone choc: “Hamilton è deluso. Non credo correrà nel 2022”

Ecclestone, ex patron della F1, ha parlato di Hamilton e dei piloti Ferrari.

HAMILTON - Sul futuro di Lewis Hamilton: “Ho avuto una telefonata con Anthony, il padre di Lewis. Abbiamo parlato di affari. Sul 2022 di Hamilton non so nulla ma non credo che correrà il prossimo anno. La sua delusione dopo il Mondiale perso, è troppo grande. Con sette titoli mondiali come Schumacher, adesso sarebbe il momento di realizzare il suo sogno di diventare un imprenditore di moda. Verstappen ha detto di non credere a un suo ritiro, ma lo capisco. Penso che Max sia attualmente il miglior pilota. Nel 2022 Lewis avrebbe soltanto da perdere ma George Russell sarebbe un ottimo compagno di squadra".