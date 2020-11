F.1 Bahrain: Hamilton fa miglior tempo nelle prove libere 2

Conclusa la seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain sul circuito di Sakhir di oggi, quindicesima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. I risultati della FP2: miglior tempo ancora per Lewis Hamilton che ha preceduto il pilota Red Bull Max Verstappen e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Male le Ferrari con Vettel 12° e Leclerc 14°. Brutto incidente per Albon.

Charles Leclerc e Sebastian Vettel nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain hanno percorso complessivamente altri 65 giri, 35 con il tedesco e 30 con il monegasco, continuando il lavoro di messa a punto delle rispettive SF1000.

Tre mescole. Nella seconda ora e mezza a disposizione, come già in quella della prima parte del pomeriggio, Charles e Seb hanno girato con le gomme prototipo che la Pirelli sta testando in vista del 2021. Successivamente entrambi sono passati alla mescola Medium, ottenendo rispettivamente 1’31”032 e 1’31”038 (poi cancellato per il superamento dei limiti della pista). Infine i due hanno montato la gomma Soft con la quale ciascuno ha ottenuto il proprio miglior tempo, Seb in 1’30”110; Charles in 1’30”407.

Bandiera rossa. La sessione è stata interrotta a poco più di 40 minuti dal termine per l’uscita di pista e il botto contro le barriere di Alex Albon. Il semaforo verde è tornato quando c’erano ancora 32 minuti di tempo pista ma è subito tornato rosso a causa della presenza di un cane sul tracciato. La sessione è ripartita per davvero quando c’erano ancora 26 minuti di tempo pista a disposizione. Tanto Sebastian che Charles si sono a quel punto concentrati sui long run alternando le mescole Medium e Soft.

Programma. Domani alle 12 locali è in programma l’ultima sessione di prove libere. Le qualifiche sono in programma alle 15, mentre il Gran Premio del Bahrain prenderà il via alle 15.10 di domenica 29 novembre.