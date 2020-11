F.1 GP Bahrain, vince ancora Hamilton poi Verstappen e Albon

A Sakhir ennesima vittoria, la undicesima in stagione, di Lewis Hamilton che ha preceduto Verstappen e Albon. Un Gp del Bahrain caratterizzato dai tanti stop dopo la bandiera rossa per l’incidente che ha coinvolto la Haas di Grosjean e che ha provocato la sospensione della gara dopo poche curve. Hamilton davanti a Verstappen e Albon. Perez out a tre giri dalla fine per problemi al motore. Ritirata la Racing Point di Stroll dopo un ribaltamento: pilota ok. Dietro le Ferrari con Leclerc giunto decimo e Vettel tredicesimo.